 الولايات المتحدة تعرب عن «قلقها العميق» من مقتل متظاهرين في ميانمار - بوابة الشروق
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الولايات المتحدة تعرب عن «قلقها العميق» من مقتل متظاهرين في ميانمار

رويترز
نشر في: الأحد 21 فبراير 2021 - 7:53 ص | آخر تحديث: الأحد 21 فبراير 2021 - 7:53 ص

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة قلقة للغاية من تقارير تحدثت عن إطلاق قوات الأمن في ميانمار النار على المتظاهرين واستمرار الاعتقالات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في تغريدة نشرها السبت على حسابه في "تويتر": "نشعر بقلق عميق من التقارير حول إطلاق قوات الأمن في بورما (تسمية سابقة لميانمار) النار على المحتجين ومواصلتها اعتقال واضطهاد المتظاهرين وأشخاص آخرين. نقف مع شعب بورما".

وسبق أن قال موظفو طوارئ إن شخصين قتلا في ماندالاي، ثاني أكبر مدينة في ميانمار، السبت، عندما أطلقت الشرطة والجنود النار لتفريق احتجاجات ضد الانقلاب العسكري الذي وقع في 1 فبراير.

وتستمر المظاهرات في البلاد منذ أكثر من أسبوعين إلا أن هذا السبت أصبح يوما الأكثر دموية منذ اندلاع الاضطرابات.

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