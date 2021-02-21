وزير الصحة البريطاني: نعطي أولوية لمواجهة كورونا بشكل أكثر من الشفافية

ذكر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أن الحكومة فشلت في الوفاء ببعض المواعيد النهائية بشأن نشر التعاقدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد؛ نظرا لأنها "تتحرك بسرعة مذهلة" لتأمين المعدات في ذروة الجائحة، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأحد.



وكان هانكوك، يرد على قرار قضائي صدر أمس الأول الجمعة، وجد أنه فشل في الإذعان للسياسات الحكومة بشأن الشفافية.



وذكرت المجموعة التي رفعت الدعوى القضائية، أنه إذا "استمرت الحكومة في عدم نشر إشعارات خاصة بمنح العقود في غضون 30 يوما، فهي تفعل ذلك وهي تعلم تماما أنها تنتهك القانون".



وفي مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" التلفزيونية البريطانية، ذكر هانكوك أنه في ذروة الجائحة، لم تضيع الحكومة بعض المواعيد النهائية، لكنها تمكنت من نشر التعاقدات "في ذروة الأزمة" في المتوسط بعد 47 يوما من التوقيع عليها.



ولم يرد على سؤال حول ما إذا سيستقيل بسبب القرار.



ويواجه رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون العديد من الدعاوي القضائية بشأن رد فعل إدارته على جائحة فيروس كورونا، من توافر المعدات الطبية إلى نتائج امتحانات الطلاب.