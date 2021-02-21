قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر لم تسجل أية إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا، مؤكدًا أن «الأمر سيحدث حتى وإن لم تظهر الإصابات حتى الآن».



وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الفيروسات تتصف بالتحور كل عام بصفة عامة، مستشهدًا بتغير لقاح الإنفلونزا الموسمية كل سنة للتعامل مع التغيرات الجديدة.



وأشار إلى مرور أكثر من عام على ظهور فيروس كورونا؛ الأمر الذي يثبت حدوث تغيرات في الفيروس، لافتًا إلى اكتشاف سلالات جديدة من «كوفيد - 19» في جنوب إفريقيا والبرازيل وبريطانيا.