وزير الصناعة الأردني: إنشاء مناطق لوجستية لتخزين الغذاء بين مصر والأردن

قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى، يوسف الشمالى، إنه من المتوقع توقيع مذكرة تفاهم اليوم الاثنين، مع وزير التموين علي مصيلحي، وذلك على هامش استقبال الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، مقر رئاسة مجلس الوزراء.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الأحد، أن التعاون المتوقع بين مصر والأردن فى اللوجستيات، لافتًا إلى أنه سيتم إنشاء مناطق لوجستية لتخزين الغذاء بين مصر والأردن.

وأوضح، أن العالم يواجه نقص فى الغذاء، وموجة التضخم العالمية غير المسبوقة بسبب ارتفاع تكلفة النقل ونقص فى سلاسل الإمداد، ومذكرة التفاهم تستهدف التعاون فيما يخص الأمن الغذائي.

ولفت وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى، إلى أن رؤساء الوزراء فى مصر والأردن سيحضران توقيع مذكرة التفاهم غدًا الأثنين، مضيفًا أن العلاقات بين مصر والأردن تتمتع بالقوة والتناغم.

كان صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء الأردني وصل إلى القاهرة في زيارة رسمية، على رأس وفد به وزراء النقل، والدولة لشئون رئاسة الوزراء، والطاقة والثروة المعدنية، والمالية، والتنمية الاجتماعية، والصناعة والتجارة والتموين، ونائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، ورئيس غرفة تجارة الأردن، ورئيس غرفة صناعة الأردن، وعدد من كبار المسئولين الأردنيين، وذلك للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ 30 للجنة العليا المصرية-الأردنية المشتركة.