وزير الطاقة السعودي يحث أوبك بلس على الاستمرار في تحقيق التوافق بهدف استقرار سوق النفط

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز إنه يتعين على منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها "تحالف أوبك بلس" الاستمرار فى العمل معا من أجل تحقيق الاستقرار طويل المدى لسوق النفط.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الأمير عبد العزيز بن سلمان قوله في المؤتمر الدولي لتقنية البترول للعام 2022، في الرياض اليوم الأحد إن المملكة العربية السعودية تعمل على 3 ركائز للطاقة، تتمثل في ضمان أمن الطاقة، والاستمرار في تطوير الاقتصاد، ومواجهة التغير المناخي.

وأشار وزير الطاقة السعودي، في كلمته في مستهل المؤتمر إلى ضرورة الاهتمام بهذه الركائز الثلاث "دون التضحية بواحدة لصالح الأخرى".

واستعرض الأمير عبد العزيز جوانب من منجزات شركة أرامكو السعودية وشفافيتها ونجاحها في التعامل مع مختلف المستجدات.

وحذر من نشوء تحديات أمام صانعي السياسات جراء ارتفاع الأسعار، واصفا الحملة ضد الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز بأنها "قصيرة النظر وسيكون لها أثر على الرفاه العالمي".

وجدد تأكيد المملكة على عزمها في مواصلة الاستثمار في قطاعي النفط والغاز وأيضا الطاقة الجديدة، مؤكدا أن العالم يمر بمرحلة تحول الطاقة، "ومن الخطأ التركيز على جانب واحد مثل الطاقة المتجددة، لأن اقتصاد العالم يتطلب مختلف مصادر الطاقة لتطوير الاقتصاد".

واعتبر أن الاستدامة التي تعد النتيجة للاقتصاد الدائري، ستكون معتمدة على التقنية القادرة على ضمان رفع الطلب على الوقود الأحفوري مع معالجة الانبعاثات عبر تلك التقنية.

يذكر أن المؤتمر يركز هذا العام على موضوع تعزيز التعافي العالمي من خلال الطاقة المستدامة.

ويناقش كبار مسؤولي قطاع الطاقة في المنطقة والعالم، خلال المؤتمر، الرؤى المشتركة والمتبادلة حول أحدث التطورات والاتجاهات في مجالات الطاقة، والتقنيات الحالية والناشئة التي ستشكل مستقبل قطاع الطاقة.