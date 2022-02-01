الجيش الأوكراني ينفي استهداف مركز حدودي روسي

نفى متحدث باسم القوات المسلحة الأوكرانية في كراماتورس، اليوم الاثنين، أن تكون القوات الأوكرانية استهدفت مركزًا حدوديًّا يستخدمه جهاز الأمن الفدرالي الروسي في منطقة روستوف، واصفاً ادعاء موسكو بأنه "معلومات مضللة".

وقال المتحدث باسم الجيش الأوكراني بافلو كوفالتشوك للصحفيين: "لا يمكننا منعهم من إنتاج هذه المعلومات المضللة، لكننا نشدد على واقع أننا لن نطلق النار على أي منشأة مدنية أو على منطقة روستوف في روسيا.. ما من قصف مدفعي على قوات الاحتلال"، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت موسكو قد قالت إن "قذيفة أطلقت من الأراضي الأوكرانية اليوم الاثنين، دمرت مركزًا حدوديًّا روسيًّا من دون أن تسفر عن سقوط ضحايا".

جاء ذلك حسبما أفادت الأجهزة الأمنية الروسية، على وقع معارك بين الجيش الأوكراني والانفصاليين الموالين لموسكو في شرق البلاد، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال جهاز الأمن الفدرالي الروسي، في بيان، إنّ "قذيفة أطلقت من أراضي أوكرانيا، دمرت مركز حرس الحدود في منطقة روستوف على بعد حوالى 150 متراً من الحدود الروسية-الأوكرانية".