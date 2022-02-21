ألمانيا تعاود تسجيل ارتفاع طفيف في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا

عقب تراجع استمر عدة أيام سجل معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم الاثنين ارتفاعا طفيفا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا في ألمانيا.

وأوضح المعهد اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ حاليا 8ر1346، مقابل 3ر1346 أمس الأحد. وكان يبلغ المعدل قبل أسبوع 8ر1459، وقبل شهر 3ر706.

وأضاف المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 73 ألفا و867 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 76 ألفا و465 حالة يوم الاثنين الماضي.

وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 22 حالة، مقابل 42 حالة قبل أسبوع.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020، 13 مليونا و636 ألفا و993 حالة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها.

وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 9 ملايين و829 ألفا و300 شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته، 121 ألفا و297 شخصا.