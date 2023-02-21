وزير الخارجية الأمريكي يدعو إلى تهدئة التوترات بين اليونان وتركيا

دعا وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، الحكومة اليونانية إلى التحلي بالصبر فيما يتعلق بالنزاعات بينها وبين جارتها تركيا.

وقال بلينكين، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء، أثناء زيارة يقوم بها إلى أثينا، إن المساعدات العاجلة التي قدمتها اليونان إلى المناطق المتضررة من جراء الزلزال، لاقت استقبالا طيبا للغاية في تركيا.

ولكنه قال إن تحسن العلاقات بين البلدين منذ وقوع الزلزال المدمر لم يؤدِ إلى حل خلافات طويلة الأمد.

وقال وزير الخارجية الأمريكي إنه من الضروري الآن "تجنب التهديدات التي تزيد من التوترات".

وكان بلينكين قد زار تركيا قبيل وصوله إلى اليونان.

جدير بالذكر أن الخلافات بين أثينا وأنقرة بشأن الحقوق السيادية لكل منهما في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط، قائمة منذ عقود. وفي الأشهر الأخيرة، هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مرارا بغزو الجزر اليونانية.