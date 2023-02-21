خسر منتخب تونس للشباب أمام نظيره جامبيا بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الإسكندرية مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا.

وقاد اللاعب ألاجي سانيي منتخب بلاده جامبيا لتحقيق فوزًا ثمينًا أمام نظيره تونس، بعد تسجيله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 84.

وشهدت المباراة غياب التونسي محمد الضاوي «كريستو» لاعب النادي الأهلي، وذلك بسبب شعوره ببعض الآلم قبل مواجهة جامبيا، مما اضطر الجهاز الفني إلى إراحته.

وبتلك النتيجة، حصد منتخب جامبيا أول 3 نقاط في مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب، فيما تجمد رصيد تونس دون نقاط.