ألمانيا: تأجيل جلستين في قضية وايركارد إلى مارس بسبب مرض عضو بالدائرة الجنائية

أعلنت المحكمة الكلية في مدينة ميونخ الألمانية، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلستين كان مقررا عقدهما في الأسبوع الجاري في قضية شركة وايركارد الألمانية المنهارة لتكنولوجيا الخدمات المالية.

وتعد هذه القضية هي إحدى أكبر قضايا الاحتيال التي ظهرت في ألمانيا منذ عقود.

وأوضحت المحكمة، أن سبب التأجيل هو مرض أحد أعضاء الدائرة الجنائية مشيرة إلى أن من المنتظر استئناف الجلسة الرئيسية في مطلع مارس المقبل.

ويتضمن جدول الأعمال بعد ذلك استجواب الرئيس التنفيذي الأسبق لمجموعة وايركارد ماركوس براون المتهم بالاحتيال التجاري بطريقة عمل العصابات.

وكانت المجموعة التي كانت مدرجة على مؤشر داكس الرئيسي للبورصة اضطرت إلى إشهار إفلاسها في 2020 بعد تعذر العثور على على 1.9 مليار يورو في ميزانية الشركة، كانت هذه الأموال مسجلة في حسابات ضمان في الفلبين، ولا تزال مفقودة حتى اليوم.