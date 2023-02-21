أوكرانيا تسعى للحصول على 5 مليارات دولار خلال 2023 من صندوق النقد

قال مصدر مطلع، إن أوكرانيا تأمل في التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي للحصول على خمس مليارات دولار على الأقل خلال أول عام من برنامج مساعدات يمكن التوصل إليه خلال الشهر المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن وزارة المالية الأوكرانية القول، إن بلادها التي تحشد مواردها لمواجهة الجيش الروسي، تحتاج إلى تمويلات خارجية بقيمة 38 مليار دولار خلال العام المقبل، وستحصل على 28 مليار دولار كمنح وقروض من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وبحسب المصدر الأوكراني، فإن حكومة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ستسعى للحصول على باقي احتياجاتها المالية من صندوق النقد الدولي، وعبر اتفاقات ثنائية متعددة مع جهات أخرى.

ووصلت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إلى كييف، أمس الإثنين، بعد اتفاق أوكرانيا ومسؤولي صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي لبدء محادثات بشأن برنامج شامل لأوكرانيا من الصندوق، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وكان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، قد أعلن في أكتوبر الماضي أن بلاده تلقت قرضا طارئا آخر من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.3 مليار دولار.

وأضاف أن كييف سوف تستخدم الأموال لتعزيز الجيش ودفع المعاشات، ودعم البرامج الاجتماعية وتكاليف التدابير الاقتصادية.

وفي الشهر الماضي قالت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية، إنها تأمل في تسجيل قدر من التعافي الاقتصادي لبلادها خلال العام الحالي.

وأضافت أن بلادها مازالت تحتاج مولدات الطاقة للمساعدة في التغلب على نقص إمدادات الكهرباء الناجم عن الهجمات الصاورخية الروسية التي تستهدف البنية التحتية لقطاع الطاقة في أوكرانيا.