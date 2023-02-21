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أعداد جريدة الشروق
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الولايات المتحدة واليونان تؤكدان على عمق العلاقات بين البلدين

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 21 فبراير 2023 - 2:21 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 فبراير 2023 - 2:21 ص

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الإثنين في أثينا حيث أكد الجانبان على العلاقة القوية بين البلدين.
وشكر بلينكن رئيس الوزراء اليوناني على القيادة الإقليمية لليونان بما في ذلك دعمها المستمر لأوكرانيا ودورها كمركز إقليمي للطاقة - وفق بيان منشور على موقع وزارة الخارجية الأمريكي اليوم الإثنين.
وناقش الجانبان الزلزال المأساوي في تركيا والتفاني لدعم المتضررين كما بحثا التزامهما كحلفاء أقوياء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالديمقراطية والسلام والازدهار.

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