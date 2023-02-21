 رفع 450 حالة إشغال للطريق العام بحي جنوب الجيزة - بوابة الشروق
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رفع 450 حالة إشغال للطريق العام بحي جنوب الجيزة


نشر في: الثلاثاء 21 فبراير 2023 - 3:15 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 فبراير 2023 - 3:15 م

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رفع 450 حالة إشغال للطريق العام للباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام، وإزالة أكشاك مقامة بالمخالفة بأرصفة المشاة، بحي جنوب الجيزة.

ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتواجد الميداني بالشارع على مدار اليوم؛ للعمل على حل شكاوى المواطنين والتصدي لكل أوجه المخالفات.

وأوضح المحافظ، أنه تم إزالة عددِ من الأكشاك المقامة بالمخالفة بنهر الطريق، وضبط 4 سيارات تحمل مخلفات رتش بدون تصريح بغرض إلقاءها بالطريق العام بحي بولاق الدكرور، إلى جانب ضبط 6 تروسيكلات بدون لوحات وتسير عكس الاتجاه مما يعرقل الحركة المرورية.

وأشارت المحافظة، إلى أنه تم رفع 350 حالة إشغال علي مدار يومين بحي شمال الجيزة، وجاري استكمال الحملات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


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