العربي يهزم المرخية ويزاحم الدحيل على صدارة الدوري القطري

أصبح فريق العربي على بعد نقطة واحدة فقط من صدارة دوري نجوم قطر، بفضل فوزه اليوم الثلاثاء على ملعب المرخية 2 /صفر في المرحلة الرابعة عشرة والتي شهدت تعادل قطر مع السيلية 1 /1.

ورفع العربي رصيده إلى 31 نقطة من 14 مباراة في المركز الثاني، متأخرا بنقطة واحدة عن الدحيل المتصدر والذي يتبقى له مباراة مؤجلة، فيما توقف رصيد المرخية عند 12 نقطة في المركز الثامن.

وحسم العربي الفوز في الشوط الثاني حيث تقدم سهيل علي رامي بهدف في الدقيقة 67 ثم أضاف التونسي الدولي يوسف المساكني الهدف الثاني من ضربة جزاء في الثواني الاخيرة.