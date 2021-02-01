الداخلية: سقوط 5 تشكيلات عصابية ارتكبوا 19 جريمة متنوعة

ضبط 181 سلاحا ناريا وتنفيذ 83 ألف حكم خلال 24 ساعة



واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 181 سلاحا ناريا.

وشملت المضبوطات "18 بندقية آلية، و15 بندقية خرطوش، و9 طبنجات، و139 فردا محليا، و787 طلقة مختلفة الأعيرة، و30 خزينة متنوعة، و233 قطعة سلاح أبيض"، وورشة لتصنيع الأسلحة.

ونجحت الحملات في ضبط 5 تشكيلات عصابية، ضموا 12 متهمين ارتكبوا 19 حادثا متنوعا، وتنفيذ 83 ألف حكم قضائي متنوع، فضلًا عن ضبط 396 قضية مخدرات، بإجمالي مضبوطات 220 كيلوجراما من المخدرات، و42 متهمًا ومراقبًا هاربًا، و14 متهمًا بالبلطجة، و232 دراجة نارية مخالفة، و24 ألف مخالفة مرورية.

كما تم فحص 50 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المخدرات، وتبين إيجابية 7 منهما.

واتخذت الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وإحالتها إلى النيابة لمباشرة التحقيقات