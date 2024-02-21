رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي مسئولي المفوضية الأوروبية خلال زيارة وفد مصرى لبلجيكا

يشارك وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ضمن الوفد الاقتصادي المصري رفيع المستوى بالعاصمة البلجيكية بروكسل، والذي يضم كبار مسئولي القطاع العام والقطاع الخاص للترويج للاستثمار في مصر، واستعراض عملية الإصلاح الاقتصادي الجارية في البلاد، والتحضير لمؤتمر الاستثمار المزمع عقده في مصر بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي خلال الأشهر المقبلة.

واستقبل الدكتور بدر عبد العاطي، سفير مصر في بروكسل ولوكسمبورج ومؤسسات الإتحاد الأوروبي، الوفد ونظمت السفارة المصرية والمكتب التجاري التابع لها في بروكسل بتنظيم عدة لقاءات للوفد منها لقاءات مع مؤسسة اتحادات الأعمال الأوروبية وغرفة التجارة العربية البلجيكية ، واتحاد شركات الطاقة الشمسية في أوروبا، بحضور حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثما، والدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، وعدد من ممثلي القطاع الخاص المصري.

وأكد وليد جمال الدين أن إمكانيات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما تضمه من 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر تمثل فرصاً واعدة للتعاون الاقتصادي ورؤية الدولة المصرية في تعظيم الاستفادة منها من خلال تجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية، بجانب استراتيجية التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية، والتي قدمت نموذجاً لدعم سلاسل الإمداد وحركة التجارة والصناعة وأسهمت فى جعل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركزاً لصناعات الوقود الأخضر.

وأوضح جمال الدين أن الموقع الاستراتيجي وجاهزية الموانئ البحرية مكنت المنطقة الاقتصادية من تقديم خدمات تموين السفن بالوقود الأحفوري والوقود الأخضر، و حققت المنطقة الريادة من خلال نجاح أول عملية تموين سفن بالوقود الأخضر في شرق المتوسط وإفريقيا بميناء شرق بورسعيد للسفينة لورا ميرسك في أغسطس 2023 والذي يحتل المركز العاشر بين موانئ العالم في مجال الحاويات، بالإضافة إلى تصدير أول شحنة أمونيا خضراء في العالم من مصنع مصر للهيدروجين الأخضر في نوفمبر2023.

واستعرض جمال الدين القطاعات الصناعية المستهدفة لدى المنطقة الاقتصادية، وأكد أن هذا التنوع في الفرص المتاحة من خلال الموانئ والمناطق الصناعية وملف الوقود الأخضر، يوضح استعدادنا لبناء المزيد من الشراكات مع الجانب الأوروبي.

وتولى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اهتماماً للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بها خارجياً نظراً لأنها تستهدف استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية، حيث استقبل جمال الدين في مقر المنطقة بالعاصمة الإدارية مؤخرا وفد بعثة المفوضية الأوروبية لمناقشة آفاق التعاون المشترك فيما يتعلق بالمشروعات المقامة والمزمع إقامتها داخل المنطقة الاقتصادية في قطاعات متنوعة، كما التقى فرانسوا كورنيه ديلزيوس، سفير بلجيكا لدى القاهرة والذي أكد ضرورة دعم التعاون بين موانئ المنطقة الاقتصادية وميناء أنتويرب البلجيكي وأشار إلى تمتع المنطقة الاقتصادية بكثير من الاستثمارات الجادة وامتلاكها مستقبل واعد.