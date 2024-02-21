بنوك الصين الكبرى توقف التعامل مع البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات الغربية

ذكرت تقارير صحفية روسية، أن بنك الصين الصناعي التجاري وبنك التشييد الصيني وبنك الصين، أوقفت قبول التحويلات من البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب حربها مع أوكرانيا.

ونقلت صحيفة أزفستيا الروسية، عن عدة مصادر في القطاع المالي وبينهم مصرفيون ومديرو أموال ونظم المدفوعات القول إن البنوك الصينية التزمت تقريبا بالعقوبات الغربية، حيث رفضت البنوك الروسية تلقي المدفوعات من البنوك الصينية حتى عبر نظام التحويل المباشر بين روسيا والصين، والذي تم اعتماده لتسهيل التعاملات المالية بين البلدين بعد استبعاد روسيا من نظام التحويلات المالية العالمي سويفت في إطار العقوبات.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن بنك تشوشو التجاري الصيني أوقف التسويات المالية مع البنوك الصينية.

يأتي ذلك في حين أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينج، في أواخر العام الماضي، أن روسيا والصين تمكنتا من رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 200 مليار دولار قبل الموعد المحدد، ليصل بنهاية العام الماضي إلى حوالي 28ر218 مليار دولار.

وأضاف أن "المهمة التي حددناها قبل خمس سنوات بيني وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لرفع حجم التجارة الثنائية إلى 200 مليار دولار، تم إنجازها قبل الموعد المحدد، وهذا يعكس الديناميكية الإيجابية للتعاون بين البلدين".

وكان قادة روسيا والصين قد حددوا في وقت سابق هدف مضاعفة حجم التجارة بين البلدين، ليصل من 100 مليار دولار سنويا في عام 2018 إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2024.