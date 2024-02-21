قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن السعر العادل للسكر في السوق الحر في أعقاب التحركات السعرية التي حدثت في البورصات العالمية مؤخرا؛ يتراوح بين 35 إلى40 جنيها كحد أقصى.
وذكر خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة «TEN» مساء الثلاثاء، أن وزارة التموين خصصت 1200 منفذ صغير «كورنر» داخل السلاسل التجارية بالقطاع الخاص؛ لتوفير السكر بسعر 27 جنيها في إطار مبادرة «أهلا رمضان».
وأشار إلى توافر السكر داخل السلاسل الكبرى ذات الصيت بسعر يتراوح بين 40 إلى 50 جنيها، بينما يتوفر في السلاسل الأخرى بسعر 27 جنيها ضمن مبادرة «أهلا رمضان».
وأكد أن توفير السكر مقابل سعر 27 جنيها لا يصل إلى المواطنين كافة، حيث يواجه بعضهم صعوبة في العثور عليه، بينما يضطر آخرون لشرائه بأسعار تصل لـ 50 جنيها، منوها أن الوزارة توفر السكر لحاملي البطاقات التموينية بسعر 12.6 جنيه للكيلو، بالإضافة إلى كيلو سكر بالسعر الحر مقابل 27 جنيها في منافذ التموين.
ونوه إلى التزام الدولة بتوفير السكر لحاملي البطاقات التموينية بسعر المبادرة 27 جنيها، مشيرا إلى أن الوزارة تدعم مستفيدي البطاقات التموينية بـ 65 ألف طن سكر شهريا، إضافة إلى 65 ألف طن مثلهم السكر بالسعر الحر، كما توفر 50 ألف طن للسلاسل ولشركات الصناعات الغذائية، إلى جانب 60 ألف طن للتجار وشركات التعبئة.