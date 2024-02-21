قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن السعر العادل للسكر في السوق الحر في أعقاب ‏التحركات السعرية التي حدثت في البورصات العالمية مؤخرا؛ يتراوح بين 35 إلى40 جنيها كحد أقصى. ‏



وذكر خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة «‏TEN‏» مساء ‏الثلاثاء، أن وزارة التموين خصصت 1200 منفذ صغير «كورنر» داخل السلاسل التجارية بالقطاع الخاص؛ ‏لتوفير السكر بسعر 27 جنيها في إطار مبادرة «أهلا رمضان». ‏



وأشار إلى توافر السكر داخل السلاسل الكبرى ذات الصيت بسعر يتراوح بين 40 إلى 50 جنيها، بينما يتوفر في ‏السلاسل الأخرى بسعر 27 جنيها ضمن مبادرة «أهلا رمضان». ‏



وأكد أن توفير السكر مقابل سعر 27 جنيها لا يصل إلى المواطنين كافة، حيث يواجه بعضهم صعوبة في العثور ‏عليه، بينما يضطر آخرون لشرائه بأسعار تصل لـ 50 جنيها، منوها أن الوزارة توفر السكر لحاملي البطاقات ‏التموينية بسعر 12.6 جنيه للكيلو، بالإضافة إلى كيلو سكر بالسعر الحر مقابل 27 جنيها في منافذ التموين. ‏



ونوه إلى التزام الدولة بتوفير السكر لحاملي البطاقات التموينية بسعر المبادرة 27 جنيها، مشيرا إلى أن الوزارة ‏تدعم مستفيدي البطاقات التموينية بـ 65 ألف طن سكر شهريا، إضافة إلى 65 ألف طن مثلهم السكر بالسعر ‏الحر، كما توفر 50 ألف طن للسلاسل ولشركات الصناعات الغذائية، إلى جانب 60 ألف طن للتجار وشركات ‏التعبئة.‏