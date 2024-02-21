 متحدث الإسماعيلي: سندعو مجلس إدارة الأهلي لزيارة الإسماعيلية لنبذ التعصب - بوابة الشروق
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متحدث الإسماعيلي: سندعو مجلس إدارة الأهلي لزيارة الإسماعيلية لنبذ التعصب

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 21 فبراير 2024 - 3:43 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 فبراير 2024 - 3:43 ص

يرى أحمد سليمان المتحدث الرسمي باسم نادي الإسماعيلي، أن التعادل مع فريق الزمالك بطعم الفوز، مشيرًا أن فريق الدروايش عاد له الروح داخل الملعب والقتالية في الفترة الأخيرة.

وتابع سليمان في تصريحات تليفزيونية: "نشكر رابطة الأندية على زيادة المشجعين، وما حدث في مباراة الزمالك هي أحداث فردية وهناك علاقة تاريخية تجمعنا مع الفريق الأبيض".

وأضاف متحدث الإسماعيلي: "وهذا ليس كلام وبيان الاعتذار طبيعي عن تصرفات الجماهير الفردية".

واختتم أحمد سليمان: "سيكون هناك مبادرة مع الأندية الشعبية في مئوية النادي، وبالتالي سيكون هناك دعوة لمجلس إدارة النادي الأهلي لزيارة الدراويش، من باب نبذ التعصب ولكن هناك ترتيبات سوف يتم اتخاذها".


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