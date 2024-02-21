نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يبدأ جولة أفريقية من أوغندا

توجه نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني مالك عقار، اليوم الأربعاء، إلى أوغندا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، يبحث خلالها الأوضاع في السودان.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن الزيارة تأتي ضمن جولة يزور خلالها عدة دول أفريقية.

وسيجري نائب رئيس المجلس، خلال الزيارة، لقاء مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، لمناقشة تطورات الأوضاع الراهنة في السودان، وتتناول الزيارة أيضا مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين السودان وأوغندا.

وسيلتقى نائب رئيس مجلس السيادة السوداني خلال الزيارة بالبعثات الدبلوماسية الأوربية والأفريقية.