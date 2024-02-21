الاحتلال يقتحم أبو ديس ويغلق الطريق المؤدي إلى قرية السواحرة ويشرع بأعمال تجريف شرق القدس المحتلة

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة وشرعت بأعمال تجريف في الطريق الواصل بين بلدتي أبوديس والسواحرة بعد إغلاقها.

وأفادت مصادر محلية، بأن ست مدارس في المنطقة القريبة من جامعة القدس بالبلدة أغلقت أبوابها، عقب عملية الاقتحام، حيث شرعت قوات الاحتلال بتجريف الشارع المجاور لحرم الجامعة، والرابط بين بلدتي أبو ديس والسواحرة.

وأوضحت المصادر، أن الهدف من التجريف هو تعديل جدار الفصل العنصري، وزيادة ارتفاعه في تلك المنطقة لمنع رؤية مدينة القدس بالكامل.

وقال عنان عياد من بلدية أبو ديس، إنه تم الاعتراض على البلاغ الذي تلقته من جيش الاحتلال في شهر تشرين الثاني الماضي بخصوص إزالة أشجار، وعوائق تؤثر على الرؤية، ولكن المحكمة العليا التابعة للاحتلال رفضت الاعتراض.

وأضاف أن الاحتلال يقوم حاليا بتجريف الشارع التاريخي بين أبو ديس، والسواحرة بشكل كامل، وإزالة أشجار داخل الجامعة.

وقال عياد، إن بوابات جامعة القدس جميعا ستغلق مع تجريف الشارع، كما سيغلق مدخل السواحرة الشرقي بالكامل.

وقالت بلدية أبو ديس في بيان صدر عنها، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة شارع الجامعة وإعلانه منطقة عسكرية مغلقة برفقة عدة جرافات؛ تمهيدا لأعمال تجريف في الشارع .

وعليه تم إغلاق الشارع، وأبواب مدارس أبو ديس العليا، وأبو ديس الثانوية، والمعهد العربي والروضة الحكومية، وجامعة القدس أمام الموظفين والطلبة.