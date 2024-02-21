كاس تعلن انتهاء أزمة النبريص مع الإسماعيلي

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أبلغت المحكمة الرياضة الدولية "كاس"، النادي الإسماعيلي بإلغاء جلسة الاستماع الخاصة باللاعب الفلسطيني خالد النبريص، التي كان مقرر لها 26 فبراير الجاري، وذلك بعد تسوية الأمور بين النادي واللاعب بشكل ودي.

وكان مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن قد نجح في التوصل إلى اتفاق مع اللاعب الفلسطينى خالد النبريص باستكمال تعاقده مع الفريق على أن يتنازل اللاعب عن شكواه ضد النادي أمام المحكمة الرياضية الدولية.

واستطاع الإسماعيلي التوصل لحل بشأن مستحقات اللاعب، والتي قام على إثرها بالتقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وتم الحكم لصالحه بمبلغ 535 ألف دولار.

جدير بالذكر أن خالد النبريص قد تم التعاقد معه خلال فترة تواجد يحيى الكومي رئيس النادي السابق.