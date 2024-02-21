ضياء رشوان: إسرائيل تفعل أمرين حاليا لتعطيل إدخال المساعدات إلى غزة

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنّ إسرائيل تفعل أمرين حاليًّا للتلكؤ في إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الجزيرة مباشر»، مساء الأربعاء، أن الأمر الأول يتمثل في التلكؤ في تفتيش الشاحنات، موضحًا أن إسرائيل كانت تضع مكان التفتيش هو معبر العوجا، الذي يبعد عن معبر رفح 45 كيلومترًا جنوبًا.

وأوضح أنه في الأصل، كانت الشاحنات تدخل من معبر رفح، وتذهب إلى معبر العوجة وتعود إلى غزة، لتكون قد قطعت مسافة 100 كيلومتر.

ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أقنع إسرائيل بأن تفتح معبر كرم أبو سالم الذي يبعد عن معبر رفح بحوالي خمسة كيلو مترات.

ونوه بأن إسرائيل تتلكأ حاليًا في تفتيش الشاحنات، ما دفع السلطات المصرية في فترة من فترات الهدنة، إىل أنها لا تُنزِل حمولات الشاحنات المصرية إلى الشاحنات الفلسطينية، بل كلّفت السائقين بالدخول بنفسها إلى غزة.

وأفاد بأن الاحتلال الإسرائيلي اتبع أسلوبًا آخر في الفترة الماضية، وهو الدفع بأهالي الأسرى لتعطيل دخول الشاحنات من معبر كرم أبو سالم، حيث يتظاهرون هناك ويمنعون دخول الشاحنات.