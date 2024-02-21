استقالة أكثر من 70% من الأطباء المتدربين والمقيمين في كوريا الجنوبية

قال مسؤولون في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء إن أكثر من 70% من الأطباء المتدربين والمقيمين قدموا استقالاتهم احتجاجا على خطة الحكومة لزيادة حصص الالتحاق بكليات الطب مع إصدار الحكومة أمرا لنحو 6 آلاف طبيب بالعودة إلى العمل.

وتزايدت المخاوف مع مسار تصادمي بين الأطباء والحكومة حول خطة توسيع حصص الالتحاق بكليات الطب بمقدار ألفي مقعد بدءا من العام المقبل، مما يمثل ارتفاعا حادا من 3058 مقعدا حاليا، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.

وقال النائب الثاني لوزير الصحة بارك مين-سو للصحفيين إن ما مجموعه 8816 طبيبا متدربا ومقيما أي 2ر71 % من إجمالي عددهم قدموا استقالاتهم حتى يوم الثلاثاء، ومن بينهم 7813 غادروا أماكن العمل.

وأوضح بارك أن الحكومة أمرت 6112 طبيبا متدربا ومقيما بالعودة إلى العمل، وتلقت الوزارة حتى الآن 58 شكوى فيما يتعلق بالاستقالات الجماعية للأطباء المتدربين والمقيمين.

وألغيت بعض العمليات الجراحية واضطر بعض المرضى إلى الانتقال إلى مستشفيات أخرى حيث توقف الأطباء المتدربون والمقيمون عن العمل لليوم الثاني على التوالي اليوم الأربعاء.