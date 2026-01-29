وزير الدفاع السعودي يصل واشنطن

وصل وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، مساء الخميس، إلى واشنطن، في زيارة رسمية للولايات المتحدة.

وذكرت وزارة الدفاع السعودية، في تدوينة على حسابها بمنصة إكس، أن خالد بن سلمان، وصل الخميس، والوفد المرافق له، إلى واشنطن في زيارة رسمية.

وأوضحت الوزارة أن الزيارة تأتي "لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، ومناقشة الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

وتتزامن هذه الزيارة مع تصاعد الحشد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، وتهديدات الرئيس دونالد ترامب بضرب إيران.

والأربعاء، قال ترامب في تدوينة على منصة "تروث سوشيال" الأمريكية إن "أسطولا ضخما" يتقدم نحو إيران، وحذرها من أنه يجب عليها التعاون في المفاوضات بملفها النووي، وإلا ستواجه "هجوما أسوأ بكثير" من الذي شن ضدها العام الماضي.

لكن إيران تعتبر أن الولايات المتحدة تسعى عبر العقوبات والضغوط وإثارة الاضطرابات، إلى توفير ذريعة للتدخل الخارجي وصولا لتغيير النظام فيها، وتتوعد بردّ "شامل وغير مسبوق" على أي هجوم يستهدفها، حتى لو كان "محدودا" وفق بعض التصريحات والتسريبات الأمريكية.

وفي 13 يونيو 2025 شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة وعلماء، فيما استهدفت إيران مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ وطائرات مسيّرة.

وفي 22 يونيو هاجمت الولايات المتحدة منشآت إيران النووية وادعت أنها "أنهتها"، فردت طهران بقصف قاعدة "العديد" الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر نفسه وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.