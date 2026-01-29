مستوطنون يتلفون أراض زراعية في مسافر يطا جنوبي الضفة

أتلف مستوطنون إسرائيليون، الخميس، مساحات زراعية في منطقة مسافر يطا جنوب مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن مجموعة مستوطنين أتلفوا أكثر من 8 دونمات (الدونم ألف متر مربع) من حقول المواطنين المزروعة بالقمح والشعير، في مسافر يطا.

وأوضحت الوكالة أن "مستوطنين من مستوطنة سوسيا، المقامة على أراضي المواطنين في المنطقة، قاموا برش مواد كيماوية على أكثر من 8 دونمات من حقول القمح والشعير في منطقة واد الرخيم، بمسافر يطا، تعود للمواطن علي محمد شناران، ما أدى إلى إتلافها بالكامل".

وفي شمال الضفة، أفادت الوكالة الرسمية، بأن مستوطنين هاجموا بالرصاص الحي منازل في منطقة رأس العين، ببلدة قصرة جنوب نابلس، دون أن يُبلغ عن إصابات.

وبحسب معطيات رسمية لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستوطنون خلال عام 2025 نحو 4 آلاف و723 اعتداءً في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، أسفرت عن مقتل 14 فلسطينيًا، وتهجير 13 تجمعًا بدويًا يقطنها 1090 شخصًا.

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، والتي استمرت عامين، كثفت إسرائيل اعتداءاتها في الضفة الغربية عبر جيشها ومستوطنيها، وشملت القتل والهدم والتهجير والتوسع الاستيطاني.

ويحذر الفلسطينيون من أن هذه الاعتداءات تمهد لإعلان إسرائيل ضم الضفة الغربية رسميًا، ما يعني إنهاء إمكانية تطبيق حل الدولتين المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد ما لا يقل عن 1109 فلسطينيين، وإصابة نحو 11 ألفًا، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألف فلسطيني، وفق معطيات رسمية فلسطينية.