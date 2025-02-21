البنا حكما لمباراة جامبيا والجابون في تصفيات أمم إفريقيا للمحليين

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إسناد تحكيم مباراة جامبيا والجابون في تصفيات أمم إفريقيا للمحليين، للحكم محمود البنا.

وكتب اتحاد الكرة في بيان رسمي: «قررت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة محمود البنا لإدارة مباراة جامبيا والجابون يوم 28 فبراير الجاري في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا للمحليين».

وأضاف البيان: «يضم الطاقم كلا من، محمود البنا حكم ساحة، سامى هلهل مساعد أول، سمير جمال مساعد ثان، أحمد الغندور حكم رابع».

وأجريت قرعة التصفيات يوم الخميس الماضي، 13 فبراير، بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» في القاهرة، وأسفرت عن مواجهة المنتخب الوطني المصري ضد منتخب جنوب إفريقيا.

فيما تواجه جزر القمر منتخب مالاوي، ويلتقي منتخب جامبيا مع نظيره منتخب الجابون.

وتقام المرحلة الأولى في التصفيات عن طريق نظام الذهاب والإياب حيث تقام جولة الذهاب أحد أيام 28 فبراير الجاري و1 أو 2 مارس المقبل، فيما تقام مباراة الإياب أيام 7 و8 و9 مارس المقبل.

ويلعب منتخب مصر حال تأهله مع الفائز من لقاء جزر القمر ومالاوي بينما يلعب منتخب الجزائر الذي تجنب المرحلة الأولى ضد الفائز من مواجهة الجابون وجامبيا.

وتقام المرحلة الثانية في التصفيات بنظام الذهاب والإياب أيضًا، وتقام جولة الذهاب أيام 2 و3 و4 مايو المقبل فيما تلعب مباراة الإياب أيام 9 و10 و11 من نفس الشهر.