وزير الدفاع السوري يشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتها مؤخرا

شدد وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة خلال لقائه وفدا من قوات "الأندوف" التابعة للأمم المتحدة على ضرورة انسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتها مؤخرا.



وقال مصدر في وزارة الدفاع: "الوزير اللواء "مرهف أبو قصرة"، شدد خلال لقائه وفداً من قوات "الأندوف" التابعة للأمم المتحدة، على ضرورة انسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتها مؤخرا".



وأكد وزير الدفاع السوري على ضرورة تعزيز التعاون مع القوات الأممية، وأهميتها في ضبط "نقاط التماس" عند الحدود مع إسرائيل.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي التقطتها شركة "Planet Labs PBC" الأمريكية، ونشرتها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، بناء الجيش الإسرائيلي 7 قواعد عسكرية داخل الأراضي السورية التي احتلها مؤخرا، بعد سقوط النظام السوري.

هذا وانتقلت إسرائيل من التوغل داخل الأراضي السورية إلى تثبيت وجودها وسط تلويح بالبقاء الدائم في المناطق التي سيطرت عليها بينما لا تزال السلطات السورية خجولة في مواجهة هذا التدخل.

ويبدو أن هذه القواعد تهدف إلى دعم خطط إسرائيل للبقاء طويل الأمد في المناطق التي سيطرت عليها داخل سوريا.