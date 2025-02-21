سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أقيمت مساء اليوم الجمعة، قرعة الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم «يوروبا ليج»، وأسفرت عن مواجهات قوية.

أسفرت القرعة عن مواجهة مانشستر يونايتد، حامل لقب المسابقة العام 2017، لفريق ريال سوسييداد في مباراة صعبة بالدور ثمن النهائي، على أن يلتقي الفائز من هذه المواجهة في الدور ربع النهائي، مع الفائز من مواجهة أخرى تجمع ليون مع ستيوا بوخارست.

وجاء نتيجة القرعة والطريق للنهائي على النحو التالي:

الطريق الأول:

بودو جليمت النرويجي × أوليمبياكوس اليوناني

فيكتوريا بلزن التشيكي × لاتسيو الإيطالي

ألكمار الهولندي × توتنام الإنجليزي

أياكس الهولندي × فرانكفورت الألماني

الطريق الثاني:

فنربخشة التركي × رينجرز الاسكتلندي

روما الإيطالي × أتليتك بلباو الإسباني

ستيوا بوخارست الروماني × ليون الفرنسي

ريال سوسيداد الإسباني × مانشستر يونايتد الإنجليزي

ومن المقرر أن تقام مباريات دور الـ 16 يومي الخميس 6 و13 مارس.

على أن تقام مباريات الدور ربع النهائي يومي 10 و17 أبريل.

ويقام الدور نصف النهائي يومي 1 و8 مايو.

وتُلعب المباراة النهائية يوم 21 مايو على ملعب سان ماميس في مدينة بلباو الإسبانية.