حملة مداهمات في ألمانيا لمكافحة التحايل الائتماني

شنت الشرطة الألمانية حملة تفتيش واعتقالات في العديد من الولايات الألمانية لمكافحة الاحتيال الائتماني.

وقال مكتب المدعي العام في أوسنابروك اليوم الجمعة إنه خلال عملية كبيرة أمس الخميس، تم القبض على اثنين مشتبه بهما /كليهما 59 عاما/ في ولاية راينلاند-بفالتس، كما تم تحريز أدلة وأربعة ملايين يورو.

وبحسب البيانات، تم إجمالا تفتيش 20 عقارا في ولاية سكسونيا السفلى (أوسنابروك)، وشمال الراين-ويستفاليا (دورتموند)، وراينلاند-بفالتس (منطقة كايزرسلاوترن)، وبادن-فورتمبرج (مانهايم)، وبافاريا (فورت، فورتسبورج)، وزارلاند (هومبورج).

ووفقا للبيانات، تتعلق القضية بـ18 متهما مشتبه في تقديمهم مستندات مزورة إلى بنوك مختلفة والحصول بموجبها على قروض بقيمة عدة ملايين من اليورو. ويُشتبه في أن هذه القروض استُخدمت لتمويل مجموعة متنوعة من العقارات.

ووفقا لمكتب المدعي العام، فإن السلطات في أوسنابروك تجري تحقيقات ضد الرجلين من راينلاند-بفالتس منذ يناير/كانون الثاني 2024 للاشتباه في ارتكابهما عمليات احتيال جسيمة. وتشتبه السلطات في أن المتهمين استخدما وثائق مزورة لتمكين عملاء غير جديرين بالائتمان من الحصول على قروض لم يكن من الممكن الموافقة عليها في ظل ظروف عادية.

ويُشتبه في أن أحد المتهمين الرئيسيين هو الذي قام بإدخال العملاء إلى البنوك. ويُشتبه في أن المتهم الرئيسي الثاني كان مسؤولا عن تزوير وتدبير وثائق، مثل عقود عمل وكشوف رواتب وإقرارات ضريبية.