10 عيادات متنقلة ووحدات أشعة ضمن قافلة الصحة الطبية في قرية كفر الغاب بدمياط

نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية بقرية كفر الغاب التابعة لمركز كفر سعد، تضمنت عيادات متنقلة بتخصصات طبية، ووحدتين للأشعة، ومعمل تحاليل، وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بدمياط، في بيان له اليوم، أن القافلة ضمت 10 عيادات تخصصية متنقلة في مجالات "الباطنة، الأطفال، العظام، الجلدية، الفم والأسنان، الأنف والأذن والحنجرة، الجراحة، المسالك البولية، النساء والتوليد، وتنظيم الأسرة"، واستفاد من خدماتها 1819 مواطناً تلقوا الكشف والعلاج بالمجان.

أكدت الدكتورة سها خيري المكاوي، مدير إدارة القوافل العلاجية، تحويل 6 حالات إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ133 حالة ضمن مبادرة "افحص واطمن"، وفحص 22 حالة بالأشعة، و73 بالسونار، وإجراء 331 تحليلا طبيا في معامل الدم والطفيليات.

تضمنت القافلة أيضاً إقامة 8 ندوات توعوية صحية، حضرها 101 مواطن، للتوعية بالوقاية من الأمراض وأهمية الفحص المبكر، كما أشارت الدكتورة سها خيري إلى أن القوافل العلاجية تُنظم أسبوعياً بالتعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وتحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وإشراف الدكتور محمد الغباشي، مدير إدارة القوافل بوزارة الصحة.