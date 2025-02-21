هشام ماجد يروج لمسلسله الجديد أشغال شقة 2: أفشل تلاتة على الكوكب

روج الفنان هشام ماجد، لمسلسه الجديد "أشغال شقة 2"، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025، بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل العام الماضي.

ونشر هشام ماجد عبر حسابه الشخصي على انستجرام، صورة تجمعه بالفنان محمد عبدالعظيم، والفنان مصطفى غريب، وعلق قائلا: "أفشل تلاتة على الكوكب".

ويشارك في مسلسل أشغال شقة جدًا، كل من الفنانين هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، محمد عبدالعظيم، شيرين، سلوى محمد علي، أحمد عبدالوهاب، حازم إيهاب، محمد محمود، أحمد الرافعي، ومن إخراج خالد دياب، تأليف شيرين دياب وخالد دياب، إنتاج عبدالله أبوالفتوح.



مسلسل "أشغال شقة جدًا" يتكون من 15 حلقة، تدور أحداثه في إطار كوميدي درامي، حول معاناة الأمهات في الحصول على مساعدة في المنزل، ومعاناتهم في الحصول على مديرة منزل.