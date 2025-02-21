تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الاتحاد في الدوري

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أعلن طارق مصطفى، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق فى مواجهة الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي.

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: داو سيريل، محمود الجزار، هشام صلاح، إسحاق يعقوبو.

خط الوسط: سعيدو سيمبورى، سيرجى اكا، محمد ابراهيم، احمد مدبولى

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي: "أحمد صبحي، أحمد سعيد، أحمد ياسر ريان، مصطفى عبد الرحيم، محمد بسيوني، أمير مدحت، أحمد ربيع، محمد فتحي، أحمد النادري".