تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، تقلبات جوية حادة مصحوبة برياح باردة بلغت حد الصقيع، وذلك مع دخول ثاني أيام "نوة الشمس الصغيرة"، وسط توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة.

ورصدت "الشروق" تباينًا في الطقس، حيث ظهرت أشعة الشمس بشكل متقطع مع تكاثر السحب الركامية التي شكلت غطاءً سحابيًا كثيفًا، ما زاد من الإحساس بالبرودة الشديدة، في ظل استعدادات المحافظة لمواجهة تداعيات النوة.

وسجلت درجات الحرارة العظمى 16 درجة مئوية، والصغرى 11 درجة، بينما بلغت سرعة الرياح 50 كيلومترًا في الساعة. أما حالة البحر المتوسط فبدت متقلبة، حيث تراوح ارتفاع الموج بين 3 و4 أمتار، واتجهت الرياح بين جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، وفقًا لتقارير الأرصاد الجوية.

ورغم سوء الأحوال الجوية، سارت الحركة المرورية بانسيابية في شوارع الإسكندرية، مع انتشار مكثف لشرطة المرور على طريق الكورنيش والمحاور الرئيسية، بالإضافة إلى تمركز سيارات الصرف الصحي في المناطق الحيوية لمواجهة أي تجمعات لمياه الأمطار.

ومن المعتاد أن تحل "نوة الشمس الصغيرة" في 18 فبراير، إلا أنها تأخرت هذا العام بيومين، بحسب جدول النوات البحرية. وتُعرف هذه النوة برياحها الغربية وأمطارها الغزيرة، وتستمر لمدة 3 أيام.

يُذكر أن الإسكندرية تتعرض سنويًا لـ18 نوة، من بينها 11 نوة تُعد الأكثر عنفًا، خاصة خلال فصل الشتاء، حيث تتسبب في اضطرابات بحرية وأمطار غزيرة ورياح شديدة، تؤدي أحيانًا إلى غرق بعض الشوارع وارتفاع الأمواج إلى مستويات خطرة.