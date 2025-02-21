جيش الاحتلال: هوية جثتي طفلي بيباس مؤكدة وجثة الأم مفقودة

قال الجيش الإسرائيلي إنه تأكد من هويات طفلين تم تسليم جثتيهما من قبل حماس مع جثتين آخريين، لكنه أكد أن والدتهما لم تكن من بين الجثث التي تم إرجاعها، معتبرة ذلك "انتهاكا بالغ الخطورة".

وقال الجيش إنه بعد فحص الطب الشرعي، تم التأكد من أن اثنين من الجثث التي أعادتها حماس تعودان إلى أريئيل وكفير بيباس، اللذين كانا من بين أكثر من 250 شخصا تم أخذهم من إسرائيل إلى قطاع غزة في أكتوبر 2023.

ومع ذلك، لم تكن الجثة الثالثة هي جثة والدتهما، شيري بيباس. وكانت حماس قد قالت إن رفات المرأة ستكون من بين الذين تم إرجاعهم يوم الخميس.

وقال الجيش الإسرائيلي: "خلال عملية التعرف، تم تحديد أن الجثة الإضافية التي تم استلامها ليست جثة شيري بيباس، ولم يتم العثور على تطابق مع أي رهينة أخرى. هذه جثة مجهولة وغير محددة".

وأضافت: "هذا انتهاك بالغ الخطورة من قبل منظمة حماس، التي كانت ملزمة بموجب الاتفاقية بإرجاع جثث أربع رهائن متوفين. نطالب حماس بإرجاع شيري إلى وطنها مع جميع رهائننا".

وكان أريئيل بيباس في الرابعة من عمره وقت الهجوم، بينما كان شقيقه كفير يبلغ 9 أشهر. وكان والدهما، ياردين، قد تم أخذه أيضا في السابع من أكتوبر وتم إطلاق سراحه حيا في وقت سابق من هذا الشهر.