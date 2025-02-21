قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة متابعة أسعار السلع الغذائية بمجلس الوزراء، إن العجز الحالي في إنتاج البيض يتراوح ما بين 3 إلى 4 مليارات بيضة، مشيرا إلى أن إنتاج مصر من بيض المائدة في بداية عام 2022 كان 14 مليار بيضة.

وأرجع خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حوار الخميس» المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم» العجز إلى خروج مجموعة كبيرة من المربين من السوق خلال أزمة الأعلاف التي شهدها عام 2022، موضحا أن «الإنتاج لم يعد إلى مستواه» السابق قبل الأزمة بعد انضباط الوضع وتوفر الأعلاف.

وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الكتاكيت، قال:« ليس لدينا أي مشكلة في تكلفة الكتاكيت، فأسعار العلف ثابتة والأمور منضبطة؛ لكن الأزمة الحالية سببها استغلال البعض الوضع، غلاء الأسعار بسبب زيادة الطلب هو أمر غير منطقي تماما، ولا بد من وجود ضوابط حاكمة للسوق، ولا يصح أن يكون سعر الكتكوت لا يتجاوز 20 جنيها ويباع بـ 56 جنيها».

وتابع: «فوجئنا في أول يناير بزيادة السعر إلى 56 جنيها، حاليا توجد زيادة في سعر الكتكوت من 25 إلى 28 جنيها رغم أن تكلفته لا تتجاوز 20 جنيها، السعر العادل للكتكوت في حال وجود مشاكل؛ يجب ألا يتجاوز 20 إلى 25 جنيهًا كحد أقصى».

كما أشار إلى أن السعر العادل لكيلو الدواجن يجب أن يكون 75 جنيها، واصفا الارتفاع الكبير في سعر الدواجن بأنه «خلل جسيم» يستدعي إنشاء بورصة للدواجن في أسرع وقت ممكن من أجل ضبط الأسعار.