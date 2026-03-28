سرقة أكثر من 400 ألف قطعة شيكولاتة في الطريق من إيطاليا إلى بولندا

قالت شركة الأغذية السويسرية العملاقة نستله، إنه تمت سرقة حوالي 12 طنا أو 413 ألفا و793 قطعة شيكولاتة تحمل علامتها التجارية كيت كات بعد انتقالها من موقع الإنتاج في إيطاليا إلى بولندا في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وقالت الشركة، التي يقع مقرها في بلدة فيفي في سويسرا في بيان إنه "لم يتم العثور على المركبة أو حمولتها".

واختفت شحنة الحلوى المقرمشة الأسبوع الماضي بينما كانت في الطريق بين موقعي الإنتاج والتوزيع.

وكان من المقرر أن يتم توزيع قطع الشيكولاتة على مستوى أوروبا.

وذكرت الشركة أن قطع الحلوى المفقودة يمكن أن تدخل في قنوات بيع غير رسمية عبر الأسواق الأوروبية، لكن إذا حدث هذا يمكن أن يتم تتبع جميع المنتجات عبر كود فريد مخصص لكل قطعة.