انفجار في مصنع للمبيدات الحشرية في الصين يسفر عن إصابة 12 شخصا

أفادت السلطات المحلية بإقليم جيانجسو الصيني بأن 12 شخصا أصيبوا من جراء انفجار وقع بمصنع للمبيدات الحشرية بالإقليم اليوم الخميس.

وقالت مستشفى مقاطعة شيانجشوي وإدارة الإطفاء المحلية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه لا يمكنهما التعليق على وجود أي ضحايا لأن عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة.

وذكرت صحيفة "يانجتسي إيفننج بوست" أن سبب الحادث، الذي وقع بعد ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي) لا يزال غير معروف، إلا أنه قد يكون ناجما عن خطأ من أحد عمال المصنع.

وأظهرت الصور التي تم تناقلها للحادثة عمودا ضخما من الدخان يخرج من المصنع.