غرق 8 أطفال في شمال فيتنام

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قالت السلطات المحلية الفيتنامية، اليوم الخميس، إن ثمانية أطفال غرقوا أثناء لعبهم في نهر بشمال فيتنام.

وكتبت السلطات المحلية في موقعها الإلكتروني أن هيئة الإطفاء والإنقاذ بإقليم هوا بينه تلقت بعد ظهر اليوم ما يفيد باختفاء ثمانية أطفال أثناء السباحة في نهر دا بمدينة هوان بينه.

وبحلول الساعة الرابعة ونصف بالتوقيت المحلي (0930 بتوقيت جرينتش)، قام نحو 40 من رجال الإنقاذ بانتشال جثث الأطفال الثمانية الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 15 عاما.

وتحقق السلطات المحلية في سبب غرق الأطفال.

ويذكر أن نحو 2000 طفل يغرقون سنويا في فيتنام، بحسب الإحصاءات الحكومية، مما يجعله السبب الرئيسي لوفاة الأطفال أقل من 15 عاما في البلاد.