أوشك حلم العروسين دانيال كمينو وألبا دياز على التحقق بعد عام من التخطيط فجهزت القاعة بالزهور وتم حجز 190 مقعدا للمدعوين قبل أن يجد العروسان أنفسهما وسط حظر إسبانيا التي تعاني من انتشار الكورونا.

غير أن العروسين لم يتوقفا عن حلمهما فأتما الزفاف على طريقتهما بالخروج من شرفة منزلهما وسط الزهور ليرددا عاليا "أخيرا فعلناها" وسط تصفيق حاد وتشجيع من الجيران ليكون عرسا استثنائيا بامتياز، حسبما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وسجلت إسبانيا 19980 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قدرها 2833 حالة جديدة، بحسب وزارة الصحة الإسبانية، في مؤتمر صحفي في مدريد، أمس الجمعة.

ومنذ أسبوع كانت دياز العروس التي تعمل مخططة أعراس قد أعدت كل شيئ من أول القاعة بقرية شمال إسبانيا وحتى دعوة الحضور الذين جاءوا من كل مكان في إسبانيا بل ومن دول بعيدة مثل أيسلندا.

لكن المشكلة أنه قبل موعد العرس المحدد بيوم وفي مساء الجمعة، كانت الحكومة الإسبانية فرضت شبه حظر للتجوال مطالبة المواطنين بتجنب التجمعات العامة مثل الأعراس.

ووجد العروسان أنفسهما محاصرين بالمضي قدما في إجراءات الزفاف أم تأجيلها، لكن كمينو أصر على إتمام الزفاف.

ويقول كمينو: "لو أجلنا العرس كان كلانا سيحزن وكل ما أردته أن أرى ابتسامة تعلو وجه دياز".

وتقول دياز إنها عندما بدأ الحضور بإرسال صورهم إليها وجهزوا ملابس العرس وعملوا تصفيفات الشعر أتتها فكرة إقامة العرس بالنافذة.

وبدأ العرس الذي تصدره جار وصديق العروسين من شرفته بينما سمع جار آخر إجراءات العرس ففتح شرفته ليشارك. ولبست دياز فستان عرسها وجلب كمينو بذلة كان ارتداها بعرس حضره سابقا لعدم وجود البذلة الجديدة بينما استخدم العروسان باقات زهور البلكونة لتزيين قاعتهما المصغرة.

View this post on Instagram Pues al final sí que hubo boda! Gracias vecinos y amigos! A post shared by Frida Kiwi (@frida_kiwi) on Mar 14, 2020 at 2:41pm PDT

وبدأ الجيران بالصياح بصوت عالي "هناك صديقان يتزوجان" فأثار الصوت بقية الجيران القابعين في منازلهم فخرج الجميع مطلين برؤوسهم للمشاركة.

وطالب عشرات الجيران كمينو بإعطاء قبلة العرس لزوجته بينما رمت دياز بوكيه الورد على شرفة جارة وصديقة لها.

وقالت دياز "أخيرا فعلناها"، بينما قال كمينو "كان يوما مميزا وخاصا للغاية".

وأما عن الخطوة المقبلة لشهر العسل في زمن الكورونا، تقول دياز، إنهما كانا يخططان زيارة إيطاليا فأصابها الكورونا وخططا للذهاب للبرتغال فحدث نفس الأمر فلن يكون بديل عن قضاء شهر العسل بالمنزل.

وتضيف دياز ضاحكة "لم تتحدث الحكايات من قبل عن عروس تتمضى أسبوعين كاملين للعسل مع زوجها فى البيت".