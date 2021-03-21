برلمانية: تفاجأنا بتوجيهات الرئيس اليوم احتفالا بالمرأة المصرية

قالت هدى عمار، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن «المرأة المصرية تشهد العصر الذهبي لها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي من تمكين في الجانب التنفيذي للدولة، وتوليها العديد من الحقائب الوزارية، إضافة إلى الجانب التشريعي، والدعم المعنوي الدائم».



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لجولة أخبار «الآن»، المذاعة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أنها تفاجأت بتوجيهات الرئيس اليوم؛ احتفالًا بالمرأة المصرية، موضحة أن السيسي وجه البرلمان بنص مشروع قانون خاص بتحديد السن القانوني للزواج؛ للحد من ظاهرة زواج الأطفال.



وأشارت إلى أن الرئيس وجه وزارة النقل بحماية السيدات في المواصلات العامة، واتخاذ ما يلزم للحد من ظاهرة الغارمات، إضافة إلى تحسين حياة المرأة الريفية بالدعم الاقتصادي أو الدعم المالي.



ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن الرئيس تحدث عن فكر مبادرة «حياة كريمة» التي وجه الحكومة لتنفيذها في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشيدة باللفتة الإنسانية للسيسي عندما استقبل بنفسه رسالة من الفتاة مايا التي أعربت عن رغبتها بلقائه.



وأعربت عن فخرها بارتفاع نسبة تمثيل المرأة المصرية خلال الانتخابات الماضية، قائلة إنه دليل على إيمان المرأة المصرية بدورها وحقوقها ودورها المؤثر.



وذكرت عمار، أن الاهتمام بالمرأة لم يقتصر على التمكين التنفيذي والتشريعي والاقتصادي فقط، وإنما امتد ليشمل الاهتمام بأمهات وزوجات الشهداء والمرأة المعيلة.



وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة قرينته، اليوم الأحد، احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2021، بمناسبة عيد الأم في مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.



حضر الاحتفال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.