تُظهر المزيد من الأدلة على استخدام العنف الجنسي كسلاح حرب متعمد في منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا، حيث يحتدم النزاع المسلح منذ شهور.



تتعرض النساء للاغتصاب الجماعي والتخدير والاحتجاز كرهائن، وفقًا للسجلات الطبية وشهادات الناجين التي تمت مشاركتها مع CNN. في إحدى الحالات، تم حشو مهبل امرأة بالحجارة والأظافر والبلاستيك، وفقًا لمقطع فيديو شاهدته شبكة CNN وشهادة أحد الأطباء الذين عالجوها.



تحدثت شبكة CNN مع تسعة أطباء في إثيوبيا وواحد في مخيم للاجئين السودانيين قالوا إنهم شهدوا زيادة مقلقة في حالات الاعتداء الجنسي والاغتصاب منذ أن أطلق رئيس الوزراء أبي أحمد عملية عسكرية ضد القادة في تيغراي، وأرسل قوات وطنية ومقاتلين من منطقة أمهرة في البلاد. ومشاركة قوات من إريتريا المجاورة في الحملة العسكرية إلى جانب الحكومة الإثيوبية، كما ذكرت شبكة CNN سابقًا.

"دفعني وقال لي، أنتم التيغراي ليس لديكم تاريخ، وليس لديكم ثقافة. يمكنني أن أفعل بك ما أريده ولا أحد يهتم"-- ناجية من الاغتصاب في حمدايت



وفقًا للأطباء، فإن جميع النساء اللاتي يعالجنهن تقريبًا يروين قصصًا مماثلة عن تعرضهن للاغتصاب من قبل جنود إثيوبيين وإريتريين. قالت النساء إن القوات التي كانت في مهمة نصبت نفسها للانتقام، وكانت تعمل في ظل إفلات شبه كامل من العقاب في المنطقة.

تحدث فريق من شبكة CNN في بلدة حمداييت، وهي بلدة سودانية هادئة على الحدود الإثيوبية حيث تجمع آلاف اللاجئين من تيغراي في الأشهر الأخيرة، مع عدة نساء وصفن تعرضهن للاغتصاب أثناء فرارهن من القتال.

وقالت امرأة عن مهاجمها: "لقد دفعني وقال: أنتم التيغراي ليس لديكم أي تاريخ، وليس لديكم ثقافة. أستطيع أن أفعل بك ما أريده ولا أحد يهتم"، أخبرت المرأة CNN أنها حامل الآن.

يقول الكثيرون إنهم تعرضوا للاغتصاب من قبل قوات أمهرة التي أخبرتهم أنهم عازمون على التطهير العرقي للتيغراي، كما قال طبيب يعمل في مخيم اللاجئين المترامي الأطراف في حمدايت لشبكة CNN.

"تقول النساء اللاتي تعرضن للاغتصاب إن الأشياء التي يقلنها لهن عندما يغتصبن هي أنهن بحاجة إلى تغيير هويتهن - إما للأمهرية أو على الأقل ترك وضعهن التيغراي... لقد قدموا إلى هناك لتطهيرهم... لتطهير سلالتهم (أو قطع دابرهم)... عمليا كانت هذه إبادة جماعية"، حسب الدكتور تيدروس تيفيرا.

أصبح تدفق اللاجئين ضئيلاً منذ أن عززت القوات الإثيوبية الحدود في الأيام الأخيرة، مما يقلق اللاجئين الذين ما زالوا يأملون في لم شملهم مع أفراد عائلاتهم.

لم ترد الحكومتان الإثيوبية والإريترية على الفور على طلب CNN للتعليق على مزاعم أن قواتهما تنفذ حملة منسقة من العنف الجنسي ضد النساء في تيغراي.

ويعتقد أن آلاف المدنيين قُتلوا في الصراع. وذكرت شبكة CNN سابقًا أن جنودًا من إريتريا المجاورة ارتكبوا عمليات قتل واعتداءات وانتهاكات لحقوق الإنسان خارج نطاق القضاء في منطقة تيغراي. كشفت تحقيقات منفصلة أجرتها شبكة CNN ومنظمة العفو الدولية في شباط عن أدلة على مذابح ارتكبتها القوات الإريترية في دينغيلات وأكسوم. ونفت الحكومة الإريترية ضلوعها في هذه الفظائع.

تأتي التقارير الجديدة عن العنف الجنسي في وقت أرسل الرئيس الأمريكي جو بايدن السناتور كريس كونز للقاء أبي ونقل "مخاوف الولايات المتحدة بشأن الأزمة الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان في منطقة تيغراي". ودعت الخارجية الأمريكية في السابق إلى إجراء تحقيق مستقل في الفظائع التي ارتكبت خلال الحرب.

وفرضت الحكومة الإثيوبية قيودًا شديدة على الوصول إلى الصحفيين حتى وقت قريب، مما جعل التحقق من روايات الناجين أمرًا صعبًا. كما أدى التعتيم المتقطع للاتصالات أثناء القتال إلى منع الحرب من أعين العالم. لكن في الأسابيع الأخيرة، مع السماح للصحفيين الأجانب بالدخول، بدأت تظهر قصص مروعة عن الاغتصاب والعنف الجنسي.

يوم الخميس، نشرت القناة 4 الإخبارية التابعة لـ CNN تقريرًا مروعًا عن العنف الجنسي ضد النساء في تيغراي. وتضمن التقرير مقابلات من منزل آمن - الوحيد الذي يُعتقد أنه يعمل في تيغراي للناجيات من الاغتصاب - حيث تتلقى حوالي 40 امرأة مصابة بصدمات نفسية للعودة إلى عائلاتهن المأوى والدعم.

"لقد قدموا إلى هناك لتطهيرهم... لتطهير سلالتهم" -- دكتور تيدروس تيفيرا

وقالت إحدى الناجيات للقناة الرابعة الإخبارية إنها تعرضت هي وخمس نساء أخريات للاغتصاب الجماعي من قبل 30 جنديًا إريتريًا كانوا يمزحون ويلتقطون الصور طوال الهجوم. وقالت إنها تعرف أنهم جنود إريتريون بسبب لهجتهم وزيهم الرسمي.

وأضافت المرأة أنها تمكنت من العودة إلى المنزل لتُغتصب مرة أخرى. عندما حاولت الفرار، تذكرت أنه تم أسرها وحقنها بمخدر وربطها بحجر وتجريدها من ملابسها وطعنها واغتصابها من قبل الجنود لمدة 10 أيام.

وخارج المنزل الآمن، يتم علاج العديد من النساء والفتيات في مستشفى Ayder Referral، المرفق الطبي الرئيسي في العاصمة الإقليمية ميكيلي. وأفادت القناة الرابعة الإخبارية أن معظمهم نُقلوا إلى هناك من قبل مستشفيات في المناطق الريفية غير مجهزة للتعامل مع حالات الاغتصاب.

وقال أحد الأطباء في المستشفى لشبكة CNN إنه تم إدخال أكثر من 200 امرأة بسبب العنف الجنسي في الأشهر الأخيرة، لكن تم الإبلاغ عن العديد من الحالات في القرى ومراكز النازحين داخليًا، مع محدودية الوصول إلى الرعاية الطبية.

وأفاد تقرير نشرته منظمة أطباء بلا حدود (MSF)، الخميس، أن القتال في تيغراي، الذي شمل هجمات على مرافق الرعاية الصحية، قد قيد بشدة الوصول إلى العلاج الطبي. ومن بين 106 منشآت طبية زارتها منظمة أطباء بلا حدود في المنطقة، بالكاد كان واحد من كل عشرة لا يزال يعمل، وواحد من كل خمسة كان قد احتل من قبل جنود مسلحين. وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن إحدى المنشآت كانت تستخدم كقاعدة عسكرية.

بين نقص الوصول إلى الخدمات الطبية ووصمة العار المحيطة بالعنف الجنسي، قال الأطباء الذين قابلتهم CNN إنهم يشتبهون في أن العدد الحقيقي لحالات الاغتصاب أعلى بكثير من التقارير الرسمية.

في 10 فبراير، اعترفت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان المعينة من قبل الدولة بأن الحرب وما يرتبط بها من تفكيك الإدارة الإقليمية في تيغراي "أدى إلى تصاعد العنف القائم على النوع الاجتماعي في المنطقة".

بعد شهر، في 4 مارس، طالبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، "بتقييم موضوعي ومستقل" للوضع على الأرض في تيغراي.

وبحسب بيان الأمم المتحدة، تم الإبلاغ عن أكثر من 136 حالة اغتصاب في مستشفيات المنطقة الشرقية في ميكيلي وأيدر وأديغرات ووكرو بين ديسمبر/كانون الأول ويناير.

وقالت إحدى منسقي مركز أزمات العنف القائم على النوع الاجتماعي في تيغراي لشبكة CNN، إنهم اعتادوا سماع الحالات كل بضعة أيام أو مرة واحدة في الأسبوع. وأضافت أنه منذ اندلاع النزاع تسعى نحو 22 امرأة وفتاة للعلاج من الاغتصاب كل يوم.

كما ارتفع الطلب على وسائل منع الحمل الطارئة واختبارات الأمراض المنقولة جنسيًا في الأشهر الأخيرة. وقال الأطباء لشبكة CNN إن العديد من النساء اللائي تعرضن للاغتصاب أصبن بأمراض تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية.

وقالت إحدى الطبيبات إن العديد من النساء اللواتي عالجتهن تعرضن أيضًا للإيذاء الجسدي، مع كسور في العظام وكدمات في أجزاء الجسم. وقالت إن أصغر فتاة عالجتها كانت تبلغ من العمر 8 سنوات وأكبرهن كانت تبلغ من العمر 60 عامًا.

وأوضحت الطبيبة أن العديد من النساء اللاتي يأتين يخبرن قصصًا عن أخريات لم يقدرن على الحديث - الأمهات والأخوات والأصدقاء والمعارف الآخرين.

وقال متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لشبكة CNN إنهم سيجرون تحقيقًا مشتركًا مع اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان في مزاعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في تيغراي.