اليمن: مقتل مدني وإصابة 5 آخرين في قصف للحوثيين على تعز

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قٌتل مدني يمني وأصيب خمسة آخرون اليوم الأحد، جراء قصف شنه الحوثيون على مدينة تعز، جنوب غرب البلاد.

وقال مصدر محلي لوكالة الأنباء الألمانية ( د ب أ )، إن مسلحي الحوثيين شنوا قصفًا بقذيفة هاون على كلية الآداب شرق مدينة تعز، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة خمسة آخرين.

من جانبه، أدان معمر الإرياني، وزير الإعلام في الحكومة اليمنية الشرعية، " قصف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مبنى كلية الآداب وحديقة جاردن سيتي المجاورة في تعز".

وقال الإرياني ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "‏الاعتداء الارهابي امتداد لمسلسل الاستهداف المتعمد الذي تشنه مليشيا الحوثي على المدنيين والأعيان المدنية بهدف الانتقام من مدينة ومحافظة تعز، التي يتعرض أبناؤها لحصار غاشم وتجويع ممنهج تفرضه المليشيا منذ ستة أعوام في ظل صمت دولي مخزي".

وطالب المسؤول الحكومي، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن بإدانة هذه" الجريمة وكل جرائم القتل المتعمد للمدنيين التي ترتكبها مليشيا الحوثي باعتبارها انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية وترقى لمرتبة جرائم الحرب ".

ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذا القصف حتى الآن.

وتصاعدت حدة الاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي الحوثيين في عدد من الجبهات بمحافظة تعز، مخلفة خسائر بشرية ومادية في كلا الجانبين.