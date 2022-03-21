اتهمت الحكومة البريطانية، موسكو بالوقوف وراء مكالمات خادعة تلقاها وزراء بريطانيون على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون - في تصريحات نقلتها صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن: "الدولة الروسية كانت مسؤولة عن المكالمات الهاتفية الخادعة التي تلقاها وزراء بريطانيون الأسبوع الماضي".

ووصف المتحدث الواقعة بأنها "ممارسة معتادة" للتضليل من جانب موسكو، ومحاولة من الكرملين لـ"صرف الانتباه عن أنشطتهم غير القانونية في أوكرانيا وانتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب هناك".

وكان كل من وزير الدفاع البريطاني بن والاس، ووزيرة الداخلية بريتي باتال، قد أفادا بتلقي مكالمات خادعة عبر الفيديو من محتالين الأسبوع الماضي، وادعى المحتال الذي اتصل بوالاس أنه رئيس وزراء أوكرانيا، دينيس شمايل.

وأكد والاس أنه لم يكشف عن أي معلومات مهمة خلال المكالمة، قائلًا إنه اشتبه في الأمر وأنهى المكالمة بعد أن طرح المحتال "عدة أسئلة مضللة".

كما تم الكشف عن محاولة ثالثة للاتصال بأحد الوزراء البريطانيين وقد استهدفت وزيرة الثقافة نادين دوريس، بحسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصادر حكومية بريطانية رفيعة تخشى الآن من أن الروس قد يحاولون التلاعب في اللقطات التي تم الحصول عليها خلال المكالمات في محاولة لإحراج المملكة المتحدة.