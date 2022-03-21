الرئيس السيسي يستجيب لطلب سيدة تعمل في لحام الكاوتش: عاوزك متشيليش الهم

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استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، للسيدة جيهان منصور، امرأة مصرية تعمل في ورشة تصليح الكاوتش لرعاية أسرتها.

وقال السيسي، في مداخلة لبرنامج «من مصر»، الذي يعرض عبر فضائية «cbc»، مساء الخميس: «لما الست جيهان تقول عاوزة أكلمه يبقى لازم أنفذ»، مضيفًا: «بشكرك على اللي انت عملتيه».

واستجاب لمناشدة السيدة، قائلا: «على عيني حاضر، عاوزك متشيليش الهم وبشكرك على اللي ربتيهم وجوزتيهم، أجرك كبير أوي أوي عند ربنا وعشان كده أي حاجة بتطلبيها ربنا بيستجيب».

وتابع: «كان صعب عليا أوي أسمعك بتقولي عاوز أكلمه ومكلمكيش، مقدرش، ليا الشرف».