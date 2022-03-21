الرئيس السيسي يستجيب لطلب سيدة تعمل في لحام الكاوتش: عاوزك متشيليش الهم

استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، للسيدة جيهان منصور، امرأة مصرية تعمل في ورشة تصليح الكاوتش لرعاية أسرتها.
وقال السيسي، في مداخلة لبرنامج «من مصر»، الذي يعرض عبر فضائية «cbc»، مساء الخميس: «لما الست جيهان تقول عاوزة أكلمه يبقى لازم أنفذ»، مضيفًا: «بشكرك على اللي انت عملتيه».
واستجاب لمناشدة السيدة، قائلا: «على عيني حاضر، عاوزك متشيليش الهم وبشكرك على اللي ربتيهم وجوزتيهم، أجرك كبير أوي أوي عند ربنا وعشان كده أي حاجة بتطلبيها ربنا بيستجيب».
وتابع: «كان صعب عليا أوي أسمعك بتقولي عاوز أكلمه ومكلمكيش، مقدرش، ليا الشرف».