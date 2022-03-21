إجراء الكشف الطبي على 1578 متردداًَ على قافلة حياة كريمة بقرية بكفر الشيخ

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفرالشيخ قافلة طبية بقرية الأبعادية لتوقيع الكشف الطبى على الأهالى وصرف العلاج بالمجان، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة.

أكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ" فى بيان لها، أن القافلة ضمت 12عيادات ل 10 تخصصات طبية وهي "الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة والعظام والجلدية والنساء والجراحة العامة والأسنان والرمد وأنف وأذن" إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، شهدت القافلة إقبال كبير من أهالى القرية.

وأوضح الدكتور مجدى شنح منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 1578 متردد وخضوع 95 مريض للكشف المبكر عن الضغط والسكر.

بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية ل 106مريضا وأشعة ل 39 مريضا وعمل تقارير طبية ل 8 مرضى وتحويل 59 مريضا لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج، كما تم صرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد انتفع بها ٩٩٤ مواطنا، مقدماً الشكر لكلٍ من الادارة الصحية بمركز الحامول وإدارة مستشفى الحامول المركزي على تعاونهم الكريم وحرصهم على تذليل عقبات اقامة القافلة.