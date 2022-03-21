قالت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن ما يقرب من 6.5 مليون شخص نزحوا داخل أوكرانيا كنتيجة مباشرة للحرب الروسية، مستشهدة بدراسة أجرتها بين 9 و16 مارس الجاري.



وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، مساء الاثنين، نوه المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية، أنطونيو فيتورينو، إلى أن حجم المعاناة الإنسانية والتهجير القسري؛ بسبب الحرب الروسية، يتجاوز بكثير أي سيناريو أو خطط متوقعة.



وأشار إلى أن فرق المنظمة الدولية تقدم المساعدة لآلاف الأشخاص، منوهًا إلى أن الفرق لا تستطيع الوصول إلى المواطنين المتواجدين في المناطق الأكثر تضررًا بأوكرانيا.



وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، أمس الأحد، إن الحرب في أوكرانيا «مدمّرة للغاية»، إلى حد أنها دفعت 10 ملايين شخص للفرار، سواء كانوا نازحين داخل البلاد أو لاجئين في الخارج.



وأضاف جراندي، في تغريدة بحسابه على «تويتر»: «من بين مسؤوليات الذين يشنون الحرب، في جميع أنحاء العالم، معاناة المدنيين الذين يضطرون إلى الفرار من ديارهم».



من ناحية أخرى، أفاد مكتب رئيس الوزراء البولندي، بأن نحو مليونين و81 ألف شخص فروا من أوكرانيا إلى بولندا، منذ بداية العملية العسكرية الروسية أواخر الشهر الماضي.



وأشار مكتب رئيس الوزراء البولندي في تغريدة عبر «تويتر»، إلى أن حرس الحدود البولندي سمح أول أمس، بدخول 40100 شخص قادمين من أوكرانيا.