وزير الخارجية الروسي يبحث مع نظيريه الأذربيجاني والأرميني قضايا إقليمية

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيريه الأذربيجاني جيهون بيراموف، والأرميني أرارات ميرزويان.

وقال بيان للخارجية الروسية، أوردته وكالات أنباء، إنّ بحث لافروف مع بيراموف وميرزويان تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدان الثلاث في 9 نوفمبر 2020، و11 يناير و26 نوفمبر 2021.

كما تم الحديث عن اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا، والتأكيد على استعداد روسيا لدعم السلام بين البلدين.

بالإضافة إلى ذلك، تم تبادل الآراء حول العمل المستقبلي لمنصة التعاون الإقليمي بصيغة "3 + 3" بشأن إرساء السلام والاستقرار الدائمين في جنوب القوقاز.