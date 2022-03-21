تعديل موعد مباراة بيراميدز ولافيينا في كأس مصر

عدل الاتحاد المصري لكرة القدم، موعد مباراة بيراميدز ولافيينا في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

وكان من المفترض أن تقام مباراة بيراميدز مع لافيينا يوم 26 مارس الجاري، وتم تعديلها لتلعب في السادسة مساء يوم 28 من الشهر على ملعب برج العرب.

وتأهلت إلى دور الـ 16 كل من: "إنبي والجونة وكفر الشيخ والمقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا والإسماعيلي وإيسترن كومباني وطلائع الجيش والبنك الأهلي وسموحة ومصر للمقاصة".

ومن المنتظر أن تقام قرعة أخرى لتحديد مواجهات دور الـ16 لكأس مصر، وذلك بعد نهاية جميع مباريات دور الـ32 من البطولة.