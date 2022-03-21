الرئيس الأوكراني يلقي خطابا أمام البرلمان الهولندي قريبا

أفادت مصادر برلمانية هولندية بأن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، سيلقي خطابا أمام مجلس النواب في البرلمان الهولندي قريبا عبر الـ"فيديو".

وأشارت المصادر بحسب صحيفة "إن إل تايمز" الهولندية، إلى أن السفير الأوكراني لدى هولندا، ماكسيم كونونينكو، اقترح الفكرة على رئيسة مجلس النواب، فيرا بيركامب، ولم يتضح بعد موعد إلقاء هذا الخطاب، لكنه قد يكون الأسبوع الجاري.

وألقى زيلينسكي خطابات أمام برلمانات أخرى منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بما في ذلك ألمانيا وبريطانيا والبرلمان الأوروبي.

وفي خطاباته السابقة، شكر زيلينسكي الدول على الدعم الذي قدمته لأوكرانيا حتى الآن، لكنه حث أيضا على اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد روسيا.